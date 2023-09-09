В Саратове на Чернышевского девушка на Ниве протаранила три автомобиля

Фото: городская Госавтоинспекция

В Саратове сегодня вечером 9 сентября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Как сообщили в ведомстве, примерно в 20:30 напротив дома № 109 на улице Чернышевского, 23-летняя девушка за рулем автомобиля «Нива» не справилась с управлением и протаранила три припаркованных автомобиля. Под удар попали Hyundai и два Mitsubishi. Людей в автомобилях в тот момент не было. В результате происшествия автоледи и ее пассажирку доставили в больницу.

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