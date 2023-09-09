Саратовская область стала рекордсменом по самой протяженной набережной на Волге

Фото: Правительство Саратовской области

II Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом» в Саратове торжественно завершились церемонией закрытия в ФОК «Звездный». Об этом сообщает Правительство области.

- Завершаются наши с вами II Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом». Они получились масштабными, очень насыщенными и яркими. В рамках деловой программы с коллегами обсудили развитие беспилотных авиационных систем для безопасности общественных территорий, технологии искусственного интеллекта и благоустройство общественных пространств, - поблагодарил участников Игр за насыщенную деловую программу и яркие спортивные соревнования заместитель Председателя Правительства Саратовской области Павел Мигачëв.

По его словам, Умный город – это не только экономика, строительство и инвестиции. Главное в «умном городе» – это люди, которые помогают развитию полезных пространств. При выборе региона люди ставят во главу угла комфортную городскую среду в широком ее понимании.

Заместитель руководителя Рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город», председатель экспертного совета Книги рекордов Умных городов Анатолий Курманов вручил Павлу Мигачëву сертификат, подтверждающий, что Саратовская область стала национальным рекордсменом РФ «За самую протяженную благоустроенную набережную на Волге.

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