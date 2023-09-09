По факту гибели 8-летнего мальчика в Саратовской области заведено уголовное дело

Фото: СУ СКР Саратовской области
Сегодня, 9 сентября в Перелюбском районе 8-летний мальчик упал в канализационную яму.
По поручению и.о. руководителя следственного управления Дмитрия Костина следователями заведено уголовное дело по факту смерти малолетнего о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает региональный СУ СКР.
По данным следствия, 8-летний мальчик встал на приоткрытый канализационный люк на улице Советской села Перелюб и упал с него в канализационную яму. Проходящие мимо местные жители сообщили о случившемся правоохранителям. В настоящее время следователями СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к трагедии.
СУ СКР опубликовал видео следственных действий.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.