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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 11:45

В Балаковском районе Саратовской области два человека погибли в ДТП

В столкновении с фурой погибли два пассажира Renault на трассе под Саратовом
Светлана Курышева
Фото: тг "Юрий Юрин"

Фото: тг "Юрий Юрин"

В Балаковском районе сегодня, 9 сентября, случилось смертельное ДТП два человека погибли. В телеграм-канале «Юрий Юрин» сообщается, что сообщение об аварии поступило в 14:52 в службу «112». В Балаковском районе на трассе Балаково-Пугачев произошло столкновение фуры и легкового автомобиля Renault. В результате ДТП мужчина и женщина из легкового автомобиля погибли.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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