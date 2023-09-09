Роман Бусаргин посвятил день городу и прошелся по центру Саратова

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Сегодня Саратов отмечает свое 433-летие. Поздравление жителям города опубликовал в своем телеграм-канале Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

- Поздравляю всех жителей с праздником! Для меня это любимый город не только потому, что являюсь губернатором. Саратов - родное место, с которыми связана моя жизнь и жизнь моей семьи, близких, - написал глава региона.

Рабочую субботу в этот особенный день он полностью посвятил городу. С главой областного центра Ладой Мокроусовой они прошлись по историческому центру. Во время прогулки обсуждали насущные вопросы: планы по ремонту фасадов и озеленение города.

Работы с фасадами предстоит еще много. По словам Романа Бусаргина многое зависит от районных администраций и их взаимодействия с собственниками объектов. Глава региона и глава Саратова договорились о том, что со следующего года на красивых зданиях, которые уже привели в порядок, будут устанавливать подсветку.

- У пляжа на новой набережной встретили ребят, которые катаются на сапбордах. Сегодня у них проходит Кубок Волги. Организаторы хотят развивать это как отдельный вид спорта, даже создали специальную федерацию. Договорились, что профильное министерство продумает, как помочь им с тренировочной базой и проведением различных соревнований, - резюмировал Роман Бусаргин.

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