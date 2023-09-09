В Ленинском районе Саратова на три дня закроют железнодорожный переезд

В Ленинском районе Саратова с 11 по 14 сентября закроют железнодорожный переезд. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Из-за ремонта закроют движение через переезд в Ленинском районе Саратова на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский в местепе ресечения с Сокурским трактом:

— 11 сентября с 15:00 до 17:05;

— 12 сентября с 13:20 до 16:20;

— 14 сентября с 13:40 до 15:45.

Объехать можно через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

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