Дмитрий Плеханов провел личный прием по поручению главы Саратовской области

Фото: Дмитрий Плеханов

По поручению Губернатора Саратовской области Романа Викторовича Бусаргина сегодня Дмитрий Плеханов провел внеочередной личный прием граждан. Вопросы касались самых разных сфер: от покоса травы в городе до капремонта школ.

- Хочу отметить, что на прием стали все чаще приходить жители не только с жалобами, но и с конкретными и вполне конструктивными предложениями к власти. Недавно встречался с общественницами, которые занимаются вопросами безнадзорных животных, выслушал их мнение по повышению прозрачности данного направления. Сегодня на приеме обсудили с заявителем созданную им онлайн-площадку где разъясняются вопросы работы Регионального оператора по обращению с ТКО, содержатся шаблоны обращений в различные инстанции. Житель Летного города предложил концептуально связать будущий парк микрорайона Энгельс-1 с Парком покорителей космоса, - сообщил глава Энгельсского района, - Каждое обращение будет взято в работу. В рамках полномочий муниципалитета максимально постараемся оказать содействие в решении обозначенных на приеме вопросов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.