На трассе «Саратов – Воронеж» произошло смертельное ДТП

Фото: Областная служба спасения
В ДТП на трассе «Саратов – Воронеж» один человек погиб, двое пострадали сегодня, 9 сентября. Об этом сообщает областная служба спасения.
Сообщение о столкновении автомобилей Lada и Nissan в Балашовском районе поступило на номер "112" в 10.10. Погиб 71-летний водитель отечественной машины. Спасатели деблокировали тело и передали следственно-оперативной группе. В больницу доставлены 71-летняя пассажирка этой же машины и 47-летняя женщина из иномарки. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.