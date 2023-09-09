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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 8:54

На трассе «Саратов – Воронеж» произошло смертельное ДТП

Водитель «Лады» погиб в столкновении с «Ниссаном» в Балашовском районе
Светлана Курышева
Фото: Областная служба спасения

Фото: Областная служба спасения

В ДТП на трассе «Саратов – Воронеж» один человек погиб, двое пострадали сегодня, 9 сентября. Об этом сообщает областная служба спасения.

Сообщение о столкновении автомобилей Lada и Nissan в Балашовском районе поступило на номер "112" в 10.10. Погиб 71-летний водитель отечественной машины. Спасатели деблокировали тело и передали следственно-оперативной группе. В больницу доставлены 71-летняя пассажирка этой же машины и 47-летняя женщина из иномарки. На месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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