Под Саратовом в столкновении CHEVROLET Cruze и Нивы пострадал 13-летний мальчик

Фото: региональное ГИБДД

В Новоузенском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД Саратовской области.

По предварительным данным вчера, 8 сентября, в 16:10 на 128 км. 500 м. автодороги «Урбах - Ждановка - Новоузенск - Александров Гай - граница с Р. Казахстан» произошло столкновение автомобилей CHEVROLET Cruze под управлением 32 летнего мужчины и Нивы под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП 13- летний пассажир отечественного внедорожника с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

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