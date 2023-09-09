Саратовец вспомнил про случаи мошенничества и сохранил почти два миллиона

Фото: Архив КП

У жителя Ленинского района Саратова мошенники пытались выманить почти три миллиона рублей. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию обратился 50-летний мужчина, он пояснил, что с 5 по 6 сентября общался в одном из мессенджеров с неизвестным, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник убедил горожанина в том, что произошла утечка его данных и неизвестные пытаются оформить на него кредит. Чтобы это предотвратить, необходимо было оформить займ самому и перевести денежные средства на «безопасный счет». В банке мужчине одобрили кредит на сумму 2 885 000 рублей, из них 1 000 000 он перевел через банкомат на указанные незнакомцем счета в торговом центре. Остальные деньги саратовец переводить не стал, так как вспомнил о подобных фактах мошенничества и читал об аналогичных случаях в СМИ. По данному факту завели уголовное дело.

Управление МВД России по городу Саратову напоминает: не идите на поводу у неизвестных, кем бы они ни представлялись. Помните, что «безопасных» либо «резервных» счетов не существует, не берите кредиты по совету третьих лиц и не осуществляйте переводы через банкоматы либо онлайн, улучшая тем самым финансовое благополучие мошенников.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.