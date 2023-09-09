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НовостиОбщество9 сентября 2023 7:32

Анна Доровская из Саратовской области снова в «Голосе»

«Голос. Уже не дети»: к участнице из Саратова повернулись Билан и Пелагея
Светлана Курышева
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Победительница шоу «Голос. Дети» из Саратовской области Анна Доровская принимает участие в продолжении проекта «Голос. Уже не дети». Проект стартовал с 1 сентября. В новом шоу Аня исполнила песню «Ain't Nobody Here but Us Chickens» Луи Джордана.

За полгода Анна заметно повзрослела. На слепом прослушивании к ней повернулись пелагея и Дима Билан. Юная звездоска выбрала команду Дмитрия.

- Выступила. Думала никогда больше на такое не решусь. Но, рада что в проекте снова!, - написала Анна в соцсети.

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