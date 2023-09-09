В Саратове на пожаре один человек погиб и 15 спасены

Фото:Пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 8 сентября, в центре Саратова произошел пожар, есть жертвы. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны в 23.56. Возгорание произошло в двухкомнатной квартире на втором этаже дома № 35/45 по улице Слонова. На тушение выезжали три пожарных расчета. Из соседних квартир эвакуировали 15 человек. В результате пожара погиб 97-летний мужчина. По информации ведомства предположительная причина пожара — несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Площадь возгорания составила два квадратных метра.
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