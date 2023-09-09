В Саратовской области историческое здание поликлиники станет школой искусств

Фото: тг "Володин Саратов"

Вячеслав Володин осмотрел здание бывшей детской поликлиники на улице Саши Евсеева в Вольске. Об этом сообщается в телеграм-канале «Володин Саратов».

Выявленному объекту культурного наследия в следующем году будет 120 лет. Более 15 лет здание было заброшено и разрушалось. Теперь здесь начинается реставрация.

После того как в Вольске построили новую детскую поликлинику, местная власть продала постройку за 2,5 млн рублей. Сейчас здание и территория возвращены в муниципальную собственность. Этим летом при поддержке Вячеслава Володина найдены привлеченные средства на реставрацию – 62 миллиона рублей.

Володин отметил, что необходимо качественно выполнить работы и максимально сохранить исторические элементы, в том числе метлахскую плитку.

После окончания реставрации в здании планируется разместить школу искусств.

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