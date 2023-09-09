В Саратов вертолетом доставили перепившего пациента

Фото: телеграм-канал "Олег Костин"

В Саратовскую областную клиническую больницу вчера, 8 сентября, вертолетом санитарной авиации доставили пациента с отказавшими почками.

Как сообщил министр здравоохранения Олег Костин, мужчину 1975 года рождения транспортировали из Вольской районной больницы. После длительного употребления алкоголя у него диагностировали токсическую нефропатию с острой почечной недостаточностью и токсический гепатит. Медики Вольска оказали пациенту всю необходимую квалифицированную помощь. После интенсивной терапии и проведенных консультаций со специалистами было принято решение транспортировать его для продолжения лечения в ОКБ.

Состояние больного оценивается как стабильно тяжелое, уточнил глава ведомства.

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