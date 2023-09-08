В Гагаринском районе Саратова произошло смертельное ДТП

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

В Гагаринском районе вблизи села Песчаный Умет произошло столкновение автомобилей Lada и Ford. Об этом сообщается в телеграм-канале Юрия Юрина. Сообщение об аварии в службу «112» поступило сегодня, в 19:15.

В результате ДТП один человек погиб и пять пострадали. Две женщины в состоянии средней степени тяжести госпитализированы реанимационной службой облспаса. Двоих человек госпитализировали медики скорой помощи. Один человек от госпитализации отказался.

На месте работают спасатели областной службы спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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