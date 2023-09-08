В Саратове в Юбилейном открылась обновленная Детская школа искусств им. Ковалева

Фото: правительство Саратовской области

В Саратове открылась обновленная Детская школа искусств им. Ковалева в поселке Юбилейный. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает правительство области.

В торжественном открытии приняла участие Министр культуры Саратовской области - Наталия Щелканова. Реконструкция проводилась в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Обновленное учреждение радует красивым дизайнерским решением и значительно увеличенными площадями.

- Это значимое событие для всей Саратовской области. Наш регион активно участвует в реализации нацпроекта «Культура» по разным направлениям. Планомерно осуществляется процесс оснащения школ музыкальными инструментами и оборудованием, ремонтируются клубы и театры, создаются модернизированные кинозалы и библиотеки, виртуальные концертные залы, и, конечно же, школы искусств, - отметила Наталия Щелканова

Министр отметила, что процесс совершенствования системы художественного образования в Саратовской области продолжается, улучшается материально-техническая база, проводятся капитальные ремонты школ.

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