По поручению главы Саратова выявили нарушения проведения земляных работ

Фото: Администрация Саратова

Земляные работы, препятствующие работе общественного транспорта, необходимо завершить в кратчайшие сроки. Об этом сегодня, 8 сентября сообщает городская мэрия.

По поручению главы города Лады Мокроусовой выполнение подрядными организациями земляных работ проверили председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов с участием представителей администрации Кировского района и ресурсоснабжающих организаций.

В ходе выездного мероприятия были обследованы проблемные участки на территории Кировского района, которые затрудняют и ограничивают движение общественного транспорта. В результате были выявлены нарушения сроков и порядка проведения земляных работ.

- По всем участкам, на которых ведутся работы, ресурсоснабжающим организациям установлены сроки их завершения. Данная ситуация доставляет неудобства горожанам и является недопустимой. По фактам выявленных нарушений будут возбуждены административные дела в отношении виновных лиц, которые понесут ответственность по всей строгости закона, - отметил Лев Юсупов.

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