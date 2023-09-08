Жительница Энгельса хотела стать инвестором и потеряла более двух миллионов

Фото: архив КП

Для жительницы Энгельса попытка заработать на инвестициях обернулась потерей денег. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что два месяца назад ей позвонил неизвестный, представился сотрудником брокерской компании и предложил заработать на инвестициях. По его совету потерпевшая зарегистрировалась на специализированном сайте, а также установила на мобильном устройстве инвестиционную платформу и приложение для связи с брокером.

Затем оформила кредит и перевела на неизвестный счет 400 000 рублей из личных сбережений и 300 000 рублей заемных. После этого она оформила еще один кредит в другом банке и кредитную карту и перевела еще 1 495 000 рублей. Дохода она так и не получила. Общая сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве.

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