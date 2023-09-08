За незаконное оформление меда осуждена ветеринарный врач из Саратовской области

Фото: Архив КП

Суд признал виновным ветеринарного врача-эпизоотолога в получении должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия и двум эпизодам служебного подлога.

Известно, что в январе 2021 года мужчина обратился к ветеринарному врачу-эпизоотологу с просьбой об оказании содействия в систематическом незаконном оформлении в электронной форме ветеринарных сопроводительных документов на большое количество меда за денежное вознаграждение. Целый год осужденная составляла подложные ветеринарные свидетельства на перевозку меда без фактической подачи заявок, проведения осмотра товара и транспортного средства, условий транспортировки и места происхождения товара, без применения иных методов контроля. За 135 подложных документов она получила от мужчины взятку в сумме более 123 тысяч рублей путем перевода на банковский счет.

В отношении мужчины следователем СК расследуется уголовное дело о даче взятки.

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