Во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья из Саратовской области

Фото: Министерство труда и социальной защиты области

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года» в 2023 году. Семья из поселка Ровное Саратовской области вошла в число 16 победителей номинации «Золотая семья. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Министерство труда и социальной защиты области.

Супруги Анатолий и Виктория Коханенко вместе уже 52 года, в 2018 году были награждены общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Вырастили и воспитали двух дочерей. Старшая дочь два года назад сама уже отметила «серебряную» свадьбу, младшая замужем 17 лет. У пары две внучки и внук.

Семья Коханенко бережно хранит память о своих предках: старые фотографии, книги, предметы быта. Хранят в семье награды родителей Виктории Анатольевны и отца Анатолия Дмитриевича, участников Великой Отечественной Войны.

Все члены семьи любят путешествовать. Посетили многие города России и Саратовской области. Традицией также стали летние пикники на берегу Волги или в родительском саду, совместные чаепития и беседы. В семье активно занимаются спортом, увлекаются рыбалкой, выращиванием цветов.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже восьмой раз. Его организаторами являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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