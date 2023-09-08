На выходных в Саратове пройдет рейд «Нетрезвый водитель»

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Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению нетрезвых водителей

в Саратове в эти выходные. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Саратовской области. Рейды «Нетрезвый водитель» пройдут в целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в период с 8 по 10

сентября. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения.

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