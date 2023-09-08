В Саратове подросток избил 34-летнего мужчину

Фото: архив КП
Юноша из Саратова подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает региональное ГУ МВД.
В июне в одно из медучреждений областного центра от дома по ул. Рахова был госпитализирован 34-летний мужчина. Медики диагностировали закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки.
Пострадавший рассказал, что телесные повреждения получил в ходе внезапно возникшего конфликта с неизвестным молодым человеком. Отдела полиции № 6 в составе У МВД России по городу Саратову завел уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции доставлен 16-летний юноша, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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