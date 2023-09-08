В Саратове водитель пассажирский автобус столкнулся с трактором

Фото: городская Госавтоинспекция

В пятницу, 8 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием трактора. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария случилась в 11:55 на проспекте 50 лет Октября, на мосту в районе 3-й Дачной. Там пассажирский автобус под управлением 31-летнего мужчины столкнулся с трактором «Беларусь МТЗ 82». Автобус был не на маршруте, пассажиров в нем не было.

В результате аварии водитель автобуса попал в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

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