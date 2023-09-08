В Саратове на маршруте №19 увеличат количество автобусов

Фото: телеграм-канал «Саратов (Заводской район)»

В ближайшие дни на маршруте № 19 будет увеличено число автобусов. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов (Заводской район)».

Напомним: 19-й маршрут заменяет трамвай № 9 в связи с реконструкцией трамвайных путей.

Представитель перевозчика ООО «Пассажиртранс» Евгений Лузановский заявил, что машины выпускаются на маршрут на 100%. Но пассажиропоток большой и по договоренности с мэрией вместо 8 малых автобусов и одного большого с понедельника, 11 сентября, будет запущено 13 малых и два больших автобуса.

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