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НовостиОбщество8 сентября 2023 9:16

Нарушений на избирательных участках в органы МСУ Саратовской области не выявлено

В Саратовской области начались трехдневные выборы в органы местного самоуправления
Елена Маркелова
В региональной Общественной палате в штатном режиме работает штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2023 году

В региональной Общественной палате в штатном режиме работает штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2023 году

В Саратовской области начались выборы депутатов в органы местного самоуправления. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября.

В региональной Общественной палате в штатном режиме работает штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2023 году. С 08:00 начала работу «горячая линия», на которую могут обратиться как общественные наблюдатели, так и избиратели. На все вопросы члены Штаба готовы дать разъяснения.

В ОП сообщили, что нарушений на избирательных участках не зафиксировано.