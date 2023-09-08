Нарушений на избирательных участках в органы МСУ Саратовской области не выявлено

В региональной Общественной палате в штатном режиме работает штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2023 году

В Саратовской области начались выборы депутатов в органы местного самоуправления. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября.

В региональной Общественной палате в штатном режиме работает штаб по общественному контролю и наблюдению на выборах в 2023 году. С 08:00 начала работу «горячая линия», на которую могут обратиться как общественные наблюдатели, так и избиратели. На все вопросы члены Штаба готовы дать разъяснения.

В ОП сообщили, что нарушений на избирательных участках не зафиксировано.