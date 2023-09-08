Городскую телебашню празднично подсветят в честь Саратова

В честь 433-летия Саратова на телевизионной башне включится праздничная иллюминация

Саратовская телебашня засияет праздничной подсветкой в честь Дня города. Об этом сообщил областной радиотелевизионный передающий центр.

В честь 433-летия Саратова на телевизионной башне включится праздничная иллюминация. Световое шоу будет наполнено яркими переливами и анимированными салютами. На фасаде башни будут отображаться герб Саратова и надписи: «Я ♥ Саратов» и «Мой любимый город».

Праздничная подсветка будет работать 8, 9 и 10 сентября с 20:00 до 22:00 часов.