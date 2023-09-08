В Саратове школьников планируется обучать программированию как можно раньше

Фото: Михаил Орлов

В рамках деловой программы II-х Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом» обсудили модели компетенций для специалистов будущего. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает Министерство образования Саратовской области.

В ходе панельной дискуссии «КОД БУДУЩЕГО: новые компетенции для новых отраслей». Обсуждали вопросы: почему программированию нужно обучать детей как можно раньше и всем ли оно понадобится в будущем и как учесть требования бизнеса а так же развивать отраслевые кластеры в регионах за счет образовательных и акселерационных программ.

Руководитель Комитета по науке и высшему образованию рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный город» Надежда Сурова рассказала участникам дискуссии о федеральном образовательном проекте «Код будущего», который позволяет школьникам и студентам колледжей бесплатно освоить современные языки программирования.

- Саратовская область является кузницей, которая готовит высококлассных специалистов. Саратовский регион всегда ассоциируется со школами, вузами, настоящей научной элитой, - отметила уроженка Саратова Надежда Сурова.

- Сегодня Российское государство поставило цель: в кратчайшее время обучить программированию как можно большее количество детей. Мы планируем расширить ореол образовательных организаций-сотрудников в вашей области, - подчеркнул Президент Обрсоюза, вице - президент ИТ Евгений Нежданов.

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области - министр образования области Михаил Орлов рассказал, что согласно данным по реализации проекта, на 5 сентября 2023 года в регионе зарегистрированы 180 образовательных организаций, в которых реализуются 432 курса. По его словам, приемная кампания проекта 2023-2024 учебного года уже насчитывает более 1 577 заявок на обучение.

- Одной из приоритетных задач, стоящих перед Правительством Саратовской области и министерством образования, является увеличение количества участников проекта от всех муниципальных образований Саратовской области, - пояснил Михаил Орлов

«Код будущего» является проектом, основная цель которого – создание возможностей для формирования цифровых компетенций, востребованных рынком труда в современном мире.

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