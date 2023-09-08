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НовостиОбщество8 сентября 2023 6:19

Саратовский губернатор проголосовал на выборах депутатов в органы МСУ

Роман Бусаргин одним из первых проголосовал на выборах в органы МСУ 8 сентября
Елена Маркелова
Чиновник напомнил, что голосование будет идти три дня - с 8 по 10 сентября, время работы участков - с 08:00 до 20:00

Чиновник напомнил, что голосование будет идти три дня - с 8 по 10 сентября, время работы участков - с 08:00 до 20:00

Губернатор Роман Бусаргин сегодня одним из первых проголосовал на выборах депутатов в органы местного самоуправления Саратовской области. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Чиновник напомнил, что голосование будет идти три дня - с 8 по 10 сентября. Время работы участков - с 08:00 до 20:00.

- Свой выбор сделал. Призываю вас также найти время, чтобы в любой удобный момент отправиться на участок. От вашего решения зависит очень многое. Именно вы определяете людей, которые будут принимать ключевые решения для муниципалитета, представляя и отстаивая ваши интересы, - обратился губернатор к землякам.