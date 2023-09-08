Московская компания займется реконструкцией трамвайного маршрута № 3 в Саратове

Фото: телеграм-канал «Саратов (Ленинский район)»

Определился подрядчик, который займется реконструкцией трамвайного маршрута № 3 в рамках проекта «Скоростной трамвай». Об этом сегодня, 8 сентября, сообщается в телеграм-канале «Саратов (Ленинский район)».

Известно, что на аукцион с начальной стоимостью контракта в 6,5 миллиарда рублей было подано только две заявки. Производственно-коммерческую фирму «Снарк» из Санкт-Петербурга с аукциона сняли. Вторую заявку допустили до конкурса. Это московская компания «СП Транстоннельстрой». Если заявок больше не будет, договор заключат именно с этой организацией.

Напомним: реконструировать трамвайную линию планируется до 30 ноября 2024 года. Отметим, ранее «Транстоннельстрой» уже получил контракты на реконструкции трамвайных маршрутов № 8 и № 6.

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