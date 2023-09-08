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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 5:32

Следователи завели дело после смерти рабочего из-за падения с лесов

Рабочий умер в больнице Саратова после падения со строительных лесов
Елена Маркелова
На территории стройки на улице Производственной города Саратова 42 и 50-летний рабочие упали с высоты

На территории стройки на улице Производственной города Саратова 42 и 50-летний рабочие упали с высоты

СК города Саратова возбудил уголовное дело по факту нарушения строительных правил, повлекших смерть рабочего. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка.

По предварительным данным, 7 августа этого года на территории стройки на улице Производственной города Саратова, 42 и 50-летний рабочие во время проведения работ по кирпичной кладке стен упали со строительных лесов. С травмами пострадавшие были госпитализированы.

На следующий день 50-летний мужчина скончался, несмотря на оказанную квалифицированную медпомощь.

Ведется следствие.