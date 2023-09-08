Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт8 сентября 2023 4:33

Волейболистка из Саратова Наталья Малых примет участие в Кубке Вызова

Волейболистку «Протона» пригласили для участия в Кубке Вызова
Елена Маркелова
Диагональная «Протона» выступит в команде вместе с Евгенией Старцевой, Ириной Капустиной, Ириной Королевой, Юлией Подскальной

Диагональная «Протона» выступит в команде вместе с Евгенией Старцевой, Ириной Капустиной, Ириной Королевой, Юлией Подскальной

16 сентября в ФТ «Сириус» состоится турнир в необычном формате, 4Х4 по правилам пляжного волейбола. Классические волейболисты сыграют с мастерами пляжного волейбола.

Диагональная «Протона» Наталья Малых выступит в команде вместе с Евгенией Старцевой, Ириной Капустиной, Ириной Королевой, Юлией Подскальной. Против них сыграют Арина Ряжнова, Светлана Холомина, Надежда Макрогузова, Екатерина Бирлова и Ларисса Франка из Бразилии.

Звездный матч ожидается и в мужской сетке (участники: Павел Панков, Илья Власов, Дмитрий Волков, Павел Тетюхин, Максим Михайлов, Олег Стояновский, Илья Лешуков, Константин Семёнов, Вячеслав Красильников, Тарас Мыськив, бразильцы Саймон Сантос и Алваро Маглиано).

Среди тренеров заявлены Вячеслав Нирка, Константин Брянский, Алексей Вербов, Дмитрий Федотов. Все встречи будут состоять из двух партий до 21 очка.

Трансляция турнира запланирована на телеканалах холдинга «Матч ТВ». Начало в 18:30.