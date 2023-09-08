В режим желтого мигания переведут саратовский светофор на Университетской

Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета

Светофор на Университетской и Вавилова в Саратове переведут в режим желтого мигания. Об этом сообщила пресс-служба саратовской мэрии.

Мера принята с целью увеличения пропускной способности на время реконструкции трамвайной линии. Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета.

Работы продлятся до 10 октября.