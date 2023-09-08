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НовостиОбщество8 сентября 2023 3:48

В режим желтого мигания переведут саратовский светофор на Университетской

Светофор на Университетской и Вавилова в Саратове переведут в режим мигания
Елена Маркелова
Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета

Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета

Светофор на Университетской и Вавилова в Саратове переведут в режим желтого мигания. Об этом сообщила пресс-служба саратовской мэрии.

Мера принята с целью увеличения пропускной способности на время реконструкции трамвайной линии. Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета.

Работы продлятся до 10 октября.