В режим желтого мигания переведут саратовский светофор на Университетской

Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета
Светофор на Университетской и Вавилова в Саратове переведут в режим желтого мигания. Об этом сообщила пресс-служба саратовской мэрии.
Мера принята с целью увеличения пропускной способности на время реконструкции трамвайной линии. Во время режима желтого мигания регулировщика движения рекомендуется руководствоваться установленными дорожными знаками приоритета.
Работы продлятся до 10 октября.