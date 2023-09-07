Ко Дню города в Саратове обновили спортивную Доску почета

В рамках празднования Дня города состоялось торжественное открытие Доски почета «Аллея спортивных рекордов» города Саратова.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере Александр Пажитнев, председатель комитета по физической культуре и спорту Николай Кузнецов.

Александр Пажитнев сказал напутственные слова и поздравил спортсменов от имени главы города Лады Мокроусовой.

На Доску почета занесены 18 спортсменов городских спортивных школ, показавших наивысшие спортивные результаты в спортивном сезоне 2022-2023.

В присутствии родителей, тренеров, друзей им были вручены подтверждающие сертификаты.

Всего в муниципальных спортивных школах осуществляют подготовку более 6 тыс. спортсменов.

Также в рамках мероприятия были вручены золотые знаки участникам Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «ГТО».