Саратовцы получили возможность привиться круглосуточно

Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра
Сделать прививку против гриппа жители области могут бесплатно в любой поликлинике в часы работы учреждения.
Для удобства граждан в регионе также открылись круглосуточные пункты вакцинации:
Балаковская районная поликлиника, ул. Комсомольская, дом 29 (уже проводится);
Балашовская районная больница, ул. Красина, дом 97, с 08.09.2023г.;
Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я. Гордеева, ул. Хользунова, здание 19, строение 6
Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра. При себе нужно иметь паспорт и полис.