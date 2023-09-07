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НовостиОбщество7 сентября 2023 15:52

Саратовцы получили возможность привиться круглосуточно

В Саратовской области открылись круглосуточные пункты вакцинации
Елена Маркелова
Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра

Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра

Сделать прививку против гриппа жители области могут бесплатно в любой поликлинике в часы работы учреждения.

Для удобства граждан в регионе также открылись круглосуточные пункты вакцинации:

Балаковская районная поликлиника, ул. Комсомольская, дом 29 (уже проводится);

Балашовская районная больница, ул. Красина, дом 97, с 08.09.2023г.;

Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я. Гордеева, ул. Хользунова, здание 19, строение 6

Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра. При себе нужно иметь паспорт и полис.