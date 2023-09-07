Саратовцы получили возможность привиться круглосуточно

Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра

Сделать прививку против гриппа жители области могут бесплатно в любой поликлинике в часы работы учреждения.

Для удобства граждан в регионе также открылись круглосуточные пункты вакцинации:

Балаковская районная поликлиника, ул. Комсомольская, дом 29 (уже проводится);

Балашовская районная больница, ул. Красина, дом 97, с 08.09.2023г.;

Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я. Гордеева, ул. Хользунова, здание 19, строение 6

Все желающие могут сделать прививку при отсутствии противопоказаний после медицинского осмотра. При себе нужно иметь паспорт и полис.