Фото: Архив КП

В Красноармейске шумного мопедиста избил лопатой уголовник. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел вечером 8 августа на улице Лермонтова. 40-летний горожанин разговаривал по телефону, а его заведенный мопед шумел. Это раздражало 35-летнего ранее судимого мужчину, по этой причине он попросил заглушить двигатель. Мопедист проигнорировал просьбу, в итоге, был избит лопатой.

На уголовника завели дело. Агрессора ждет суд.

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