Компенсация за лекарства: мошенники продумали новый способ обмана саратовцев

Фото: Архив КП

Мошенники продумали новый способ обмана саратовцев. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает региональное управление МВД.

По версии полицейских, на телефон пенсионерки поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец уверял женщину, что она купила некачественные лекарства, за что ей полагается компенсация потраченных денег.

Как утверждал собеседник, пенсионерка получит средства сразу после оплаты налога.

Женщина перевела звонившему 91 тысячу рублей, после чего поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Заведено уголовное дело.

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