Фото: Архив КП
В поселке Степное в школьном туалете второклассника покалечила оконная рама. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ЧП произошло в школе №1. Перед началом первого урока ребенок зашел в туалет. Выходя оттуда, на него свалилась оконная рама. Мальчика госпитализировали в медучреждение.
Инцидент заинтересовал прокуроров, они организовали проверку.
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