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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 13:01

В поселке Степное в школьном туалете второклассника покалечила оконная рама

Отправили в школу – забрали из больницы: в Степном на второклассника в туалете упала оконная рама
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В поселке Степное в школьном туалете второклассника покалечила оконная рама. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в школе №1. Перед началом первого урока ребенок зашел в туалет. Выходя оттуда, на него свалилась оконная рама. Мальчика госпитализировали в медучреждение.

Инцидент заинтересовал прокуроров, они организовали проверку.

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