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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:29

В Саратове прокуратура помогла инвалиду отстоять свои права

74-летний инвалид не получал положенные подгузники от саратовского дома-интерната-вмешалась прокуратура
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове прокуратура помогла инвалиду отстоять свои права. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила прокуратура Саратовской области.

Как выяснилось, 74-летний мужчина проживает в государственном саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов. По программе реабилитации, в которой он числится, ему должны были выдавать по три подгузника в день, которых он не получал.

С этим вопросом горожанин обратился в прокуратуру, где ему подтвердили о нарушении его прав.

За поставку подгузников в ответе местное отделение Фонда социального страхования. Работникам этого учреждения сотрудники надзорного органа напомнили, что необходимо соблюдать закон. После этого, проблема мужчины-инвалида моментально решилась.

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