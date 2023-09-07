Фото: Архив КП
Октябрьский и Заводской районы Саратова проведут день без воды. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает компания «КВС».
Из-за лопнувших труб ХВС отключили по адресам:
– 2-й Детский проезд от 2-й Садовой до 3-го Комсомольского проезда.;
– улица 2-я Детская от 2-й Садовой до 3-го Комсомольского проезда;
– 3-й Комсомольский проезд, 28/36;
– улица Орджоникидзе, 2Б, 2Г;
– улица Астраханская, 10/20, 22/36, 38, 40;
– улица 2-я Садовая, 39/1, 55;
– 5-й проезд Первомайского поселка, 6/16, 18/30; – 6-й проезд Первомайского поселка, 21/29, 25; – 7-й проезд Первомайского поселка, 19/31; – улица 9-я линия Первомайского поселка, 4/12.
Кроме того, отключение воды коснулось и частные дома по адресам:
– улица Астраханская, 4, 6, 8; – 2-й проезд Первомайского поселка, 14-30, 11-29;
– 5-й проезд Первомайского поселка, 21-39;
– улица 9-я линия Первомайского поселка, 14, 16, 18, 20;
– улица Кособокова, 20-42, 17-37;
– 1-й Станционный проезд, 15.
Завершение работ планируется к 20:00.
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