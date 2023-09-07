Фото: пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям
Убил сайгака-в тюрьму: в Питерском районе поймали браконьеров. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям.
Как выяснили сотрудники ведомства, двое жителей охотились на сайгаков на границе с Казахстаном.
Сайгаки являются краснокнижными животными, поэтому охота на них запрещена законом.
В машине у браконьеров обнаружили три туши диких животных, а также охотничье ружье с патронами.
На злоумышленников завели уголовное дело, им грозит до четырех лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.
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