Фото: пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям

Убил сайгака-в тюрьму: в Питерском районе поймали браконьеров. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пограничное управление ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Как выяснили сотрудники ведомства, двое жителей охотились на сайгаков на границе с Казахстаном.

Сайгаки являются краснокнижными животными, поэтому охота на них запрещена законом.

В машине у браконьеров обнаружили три туши диких животных, а также охотничье ружье с патронами.

На злоумышленников завели уголовное дело, им грозит до четырех лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

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