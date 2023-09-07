Фото: Архив КП

В Саратовской области показатель смертности превысил рождаемость. Соответствующая информация появилась на сайте регионального управления по делам ЗАГС.

С начала года в регионе умерли 21721 человек. По сравнению с прошлым годом показатель меньше на 1923.

Что касается новорожденных, за 8 месяцев зарегистрировано 10689 младенцев. За тот же период прошлого года свидетельств о рождении было выдано на 353 больше.

За август в области выдано 2765 свидетельств о смерти и 1675 – о рождении.

Затрагивая вопрос браков – с начала года в регионе отношения узаконили на 355 пар больше, чем в прошлом году - 9035.

Кроме того, свой брак расторгли 6960 пар.

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