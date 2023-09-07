Жителям Петровского района показали, как укрепляют грунт при капитальном ремонте дороги

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется капитальный ремонт 7,2 км автоподъезда к отрезку «село Сосновоборское – село Асметовка». В отличие от ремонта, при котором происходит замена слоев покрытия, здесь произведена разборка дорожной одежды до земляного полотна

Проектом капитального ремонта было предусмотрено применить новую для областных дорог технологию укрепленного грунта. Берется грунт земполотна, в него добавляются дополнительные компоненты, в частности, песок для улучшения физико-механических показателей, пластичности. Все это перемешивается с вяжущими материалами: битумной эмульсией и цементом. Затем выравнивается грейдером и уплотняется катками. После того, как материалы застывают, получается монолитный слой толщиной 25 см. Данная технология позволяет при меньших затратах сделать основание дороги более прочным, водо- и морозостойким.

На ремонтный участок выехали специалисты областного Минтранса, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» и встретились с жителями села Сосновоборское. В их присутствии специалисты дорожной лаборатории отобрали образцы слоя укрепленного грунта, а также на месте провели испытание уложенного слоя экспресс-прибором – цифровым динамическим плотномером на степень уплотнения. Ранее такие исследования не были обязательными.

«Этот прибор облегчает работу лаборантам. Сначала мы должны откалибровать его по результатам испытания в лаборатории нескольких отобранных контрольных образцов. А дальше на большом по протяженности объекте, сможем уже без отбора проб, динамическим плотномером вести контроль с пониманием того, какая степень уплотнения слоя достигнута» - рассказал начальник управления контроля качества ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Антон Плешаков

Отметим, что в 2022-м году в нормативное состояние было приведено 11 км трассы. Капитальный ремонт, который начался в этом году, согласно контракту рассчитан на два года.

«В рамках капитального ремонта проектом предусмотрено не только приведение дороги в нормативное состояние, но и переустройство и замена существующих коммуникаций в селе Сосновоборское: сети связи, воздушные линии электропередач, газопровод, водопровод. Также предусмотрено устройство наружного электроосвещения и тротуаров» - сообщил начальник отдела строительства и ремонт дорог ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Игорь Абрамов

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние свыше 400 км трасс, включая города Саратов и Энгельс.