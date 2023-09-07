Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года энтеровирусом заболели 429 человек. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

У большинства заболевших энтеровирусом (у 380 человек) болезнь выразилась в форме менингита.

Также, 830 пациентов попали в больницу с менингитами «различного происхождения».

За прошлый месяц из больницы выписали 390 человек, среди которых 360-дети; в сентябре – 89.

На сегодняшний день в медучреждениях проходят лечение 247 человек с менингитом, из них 207 пациентов – дети.

-Мы видим тенденцию к снижению госпитализированных, – отметил Грайфер.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшее число заболевших - в Саратове. Для сравнения, в середине лета по этому показателю лидировал Энгельс.

Также, замминистра образования Ирина Чинаева дополнила, что все школы работают в штатном режиме, ситуация стабильная.

-Идет утренний осмотр детей, также за каждым классом закреплен только один кабинет, – подытожила чиновница.

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