Фото: Архив КП
В Саратовской области с начала года энтеровирусом заболели 429 человек. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
У большинства заболевших энтеровирусом (у 380 человек) болезнь выразилась в форме менингита.
Также, 830 пациентов попали в больницу с менингитами «различного происхождения».
За прошлый месяц из больницы выписали 390 человек, среди которых 360-дети; в сентябре – 89.
На сегодняшний день в медучреждениях проходят лечение 247 человек с менингитом, из них 207 пациентов – дети.
-Мы видим тенденцию к снижению госпитализированных, – отметил Грайфер.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшее число заболевших - в Саратове. Для сравнения, в середине лета по этому показателю лидировал Энгельс.
Также, замминистра образования Ирина Чинаева дополнила, что все школы работают в штатном режиме, ситуация стабильная.
-Идет утренний осмотр детей, также за каждым классом закреплен только один кабинет, – подытожила чиновница.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.