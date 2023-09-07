Фото: Архив КП

В Саратовской области список заболевших корью пополнили еще два человека. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

По словам чиновника, с начала года в области выявлено 75 случаев кори, из них – 50 у детей и 25 у взрослых.

Грайфер добавил, что вакцинация в регионе продолжается.

-Уже привили 27,9 тысяч человек. 1 161 из них – дети. Вакцина есть в достаточном количестве, – заявил замминистра.

Кроме того, чиновник затронул ситуацию с коронавирусом в регионе. За сутки ковидом заболели восемь человек. В больницах лечатся 25 человек, среди которых один – на ИВЛ, семь – на кислородной поддержке. Также, дома лечатся 72 человека.

По словам Грайфера, ситуация остается стабильной.

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