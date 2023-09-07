Фото: Архив КП
За неделю в Саратовской области увеличилось число заболевших ОРВИ. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
Как отметил чиновник, по сравнению с прошлой неделей показатель заболевших ОРВИ вырос на 7%. Эпидпорог превышен на 32,5%.
-Превышение есть во всех возрастных группах, кроме детей от 0 до 2 лет. Основной порог превышения – среди подростов и взрослых людей, – подчеркнул Грайфер.
Также, замминистра добавил, что на следующей неделе в регион поступит 109 тысяч доз детской вакцины от гриппа. На сегодняшний день уже 85,5 тысяч жителей области сделали прививку.
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