Фото: Архив КП

За неделю в Саратовской области увеличилось число заболевших ОРВИ. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге заявил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

Как отметил чиновник, по сравнению с прошлой неделей показатель заболевших ОРВИ вырос на 7%. Эпидпорог превышен на 32,5%.

-Превышение есть во всех возрастных группах, кроме детей от 0 до 2 лет. Основной порог превышения – среди подростов и взрослых людей, – подчеркнул Грайфер.

Также, замминистра добавил, что на следующей неделе в регион поступит 109 тысяч доз детской вакцины от гриппа. На сегодняшний день уже 85,5 тысяч жителей области сделали прививку.

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