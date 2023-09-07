Фото: Архив КП

Смертельная пьянка: в Энгельсе пенсионерку лишил жизни собутыльник. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью в поселке Приволжский 28 марта. 84-летняя пенсионерка выпивала в своей квартире с 43-летним гостем. Под действием алкоголя между парой завязался скандал. Разъяренный мужчина не выдержал оскорблений в свой адрес, схватил в руки нож и насмерть ударил им собутыльницу, после чего убежал.

Преступника задержали, суд признал его виновным и назначил 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, убийца заплатит один миллион рублей родственнику жертвы за моральный вред.

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