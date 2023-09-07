Фото: Архив КП

В Саратове прогулку школьников на крыше 10-этажки прервали полицейские. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает региональное управление МВД.

Как выяснилось, детей на крыше дома заметили очевидцы 3 сентября. Стражи порядка незамедлительно прибыли на место вызова по адресу улица Одесская, 13.

Четыре школьника в возрасте 7-11 лет признались полицейским, что живут в этом доме и залезли на крышу, потому что проход туда был открыт.

После этого случая работники управляющей компании закрыли дверь на крышу.

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