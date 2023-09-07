Фото: Архив КП
Два района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает компания «КВС».
Коммунальная авария спровоцировала отключение услуги абонентам домов в границах улиц:
-1-я Детская;
-улица Новоузенская;
-улица Миротворцева;
-улица 2-я Садовая.
Также, из-за работ на трубах без воды остались абоненты по адресам:
- улица Аржанова;
- улица Долгина;
- улица Булгакова, 6, 8.
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