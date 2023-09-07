Фото: Архив КП

Два района Саратова до вечера остались без воды. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает компания «КВС».

Коммунальная авария спровоцировала отключение услуги абонентам домов в границах улиц:

-1-я Детская;

-улица Новоузенская;

-улица Миротворцева;

-улица 2-я Садовая.

Также, из-за работ на трубах без воды остались абоненты по адресам:

- улица Аржанова;

- улица Долгина;

- улица Булгакова, 6, 8.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.