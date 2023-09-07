Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Саратовской области

В Новоузенском районе сержанты полиции спасли от самоубийства 24-летнего парня. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел минувшей ночью. Дежурному поступил звонок от местной жительницы. Женщина просила о помощи, потому что ее внук пытался совершить «необдуманный поступок».

Ближайший наряд отправился на место вызова, там они заметили в реке Большой Узень утопающего.

Сержанты полиции Адель Телепкалиев и Сергей Пустовалов вытащили 24-летнего мужчину на берег и оказали ему первую помощь. Пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

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