Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе в задымленной квартире пожарные нашли пенсионерку без сознания. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

В 6:52 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по адресу улица Полтавская, 36а. Горела квартира на восьмом этаже жилого дома.

Прибывшие на место пожарные увидели заполненное дымом помещение. Площадь пожара составила 23 квадратных метра. В комнате находилась 75-летняя женщина без сознания.

-Одели на нее спасательное устройство и вынесли на улицу, передали медикам. Сейчас она в больнице, - пояснил начальник караула Энгельсской пожарно-спасательной части № 27 Сергей Буланинов.

Предварительной причиной пожара назвали неправильное использование электрического чайника.

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