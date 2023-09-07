Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе в задымленной квартире пожарные нашли пенсионерку без сознания. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает региональное управление МЧС.
В 6:52 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по адресу улица Полтавская, 36а. Горела квартира на восьмом этаже жилого дома.
Прибывшие на место пожарные увидели заполненное дымом помещение. Площадь пожара составила 23 квадратных метра. В комнате находилась 75-летняя женщина без сознания.
-Одели на нее спасательное устройство и вынесли на улицу, передали медикам. Сейчас она в больнице, - пояснил начальник караула Энгельсской пожарно-спасательной части № 27 Сергей Буланинов.
Предварительной причиной пожара назвали неправильное использование электрического чайника.
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